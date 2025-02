NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB nach einem Gespräch mit Vorstandschef Morton Wierod von 52 auf 53 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Es sei vor allem um die Nachfrage nach Rechenzentren gegangen, nachdem Microsoft einige Bestellungen für 30 bis 45 Tage ausgesetzt habe, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wierod habe betont, dass der Grund wahrscheinlich Designänderungen für Rechenzentren seien, die nach 2025/26 gebaut werden sollten. Zudem habe er gesagt, dass die Rechenzentrumsbestellungen auch 2025 zunähmen. Eine Erholung in Form eines Hockey-Schlägers sei in diesem Jahr nicht zu erwarten, resümierte Toennessen./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 11:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0012221716