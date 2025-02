AUD/JPY könnte schwächer werden, da der japanische Yen Unterstützung von der hawkischen geldpolitischen Ausrichtung der Bank of Japan erhält - Der Australische Dollar fällt nach den enttäuschenden Daten zu den privaten Investitionen am Donnerstag - RBA-Vizegouverneur Andrew Hauser hob hervor, dass der enge Arbeitsmarkt in Australien eine Herausforderung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...