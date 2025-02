Die Fresenius-Aktie war am Mittwoch mit einem Anstieg von bis zu +8% der zweitgrößte Gewinner im DAX. Am Donnerstag eröffnet sie leicht besser und steht aktuell bei 38,90 €. Ursache hierfür war das gelungene Comeback der Ertragskraft. Was bedeutet das für die Aktie? Konzentration auf Kerngeschäft abgeschlossen Ein wesentlicher Punkt bei dem Restrukturieren des Konzerns war die Entflechtung der Konzernstruktur und die Konzentration auf die Konzerntöchter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...