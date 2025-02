Die Aktie des brasilianischen Öl-Riesen Petrobras ist am Mittwoch nachbörslich in den USA um -7% auf 13,28 US$ abgestürzt. Was steckt dahinter? Und müssen sich Anleger Sorgen machen? Überraschender Nettoverlust Der brasilianische Ölkonzern Petrobras, hierzulande vor allem bekannt als seit Jahren erstklassiger Dividendenzahler, hat am Mittwochabend nachbörslich seine Zahlen zum vierten Quartal präsentiert. Dabei hatte das Unternehmen eine böse Überraschung ...

