NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nvidia nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 US-Dollar belassen. Der Experte Harlan Sur attestierte dem Chipriesen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie über den Erwartungen der Analysten liegende Resultate und einen Ausblick, der geprägt sei von einer anhaltend hohen Nachfrage im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Die Nachfrage überlagere weiterhin das Angebot./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 22:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 00:00 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US67066G1040