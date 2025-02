Vancouver, British Columbia - (27. Februar 2025) / IRW-Press / Argo Living Soils Corp. (CSE: ARGO) (OTC Pink: ARLSF) (FWB: 94Y0) ("Argo" oder das "Unternehmen"). Argo Living Soils Corp. stärkt seine Position als führender Innovator im internationalen Wachstumsmarkt der nachhaltigen Landwirtschaft, der laut Prognosen von 13,32 Milliarden $ im Jahr 2022 auf 31,35 Milliarden $ im Jahr 2031 anwachsen und damit eine durchschnittliche jährliche Zuwachsrate (CAGR) von stolzen 10,17 % verzeichnen wird (Quelle: Insight Ace Analytic). Der vielseitige Ansatz des Unternehmens, der sowohl die Entwicklung von Bioprodukten als auch Spitzentechnologie umfasst, zeugt von seinem Bekenntnis zu ökologisch nachhaltigen Anbaumethoden und innovativen Werkstoffen.

Strategische Marktpositionierung und bessere Erreichbarkeit für Investoren

Um die Erreichbarkeit für Investoren zu verbessern und sich als transparentes Unternehmen zu positionieren, hat Argo Living Soils mit einem bedeutsamen Schachzug im Februar 2025 die Börsennotierung seiner Stammaktien auf dem OTCQB Venture Market eingeleitet.

CEO Robert Intile erläutert: "Wir sind voller Elan ins Jahr 2025 gestartet und der Meinung, dass Argo in einem sehr soliden Marktsegment gut positioniert ist. Wir leiten alles in die Wege, um die positive Unternehmensdynamik bestmöglich zu nutzen."

Zukunftsweisende Partnerschaften und moderne Technologien

Argo geht mit seiner innovativen Strategie über konventionelle landwirtschaftliche Lösungen hinaus und nutzt strategische Partnerschaften als Wachstumstreiber für die Entwicklung zukunftsweisender Produkte. Das Unternehmen hat eine Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung mit der Firma Connective Global abgeschlossen, um Düngemittel aus der Biokompostierung sowie Bodenhilfsstoffe, die Pflanzenkohle aus Biomasse enthalten, zu entwickeln. Außerdem wurde eine Absichtserklärung mit der Firma PT. Aplikasi Grafena Industri & Consulting in Indonesien unterzeichnet, mit der Argo sein Interesse an der Erforschung fortschrittlicher Technologien, einschließlich Graphen, für landwirtschaftliche Anwendungen zum Ausdruck bringt.

Einstieg in die ökologische Bauwirtschaft mit Bio-Graphen-Lösungen

Mit der Gründung der Firma Argo Green Concrete Solutions Inc. im Februar 2025 unterstreicht Argo Living Soils sein Bekenntnis zu Nachhaltigkeitsinitiativen auf breiterer Basis. Diese Tochtergesellschaft wird sich der Entwicklung umweltfreundlicher Betonlösungen mit Einsatz von Bio-Graphen organischen Ursprungs widmen. Diese Innovation hat das Potenzial, die Bauwirtschaft zu revolutionieren, weil sie Betonalternativen verwendet, die stärker, wasserfester und klimaneutraler sind.

Solides finanzielles Wachstum und Vertrauen der Anleger

Die Finanzindikatoren belegen das wachsende Vertrauen der Anleger in Argos Vision und Umsetzungskraft. Das Unternehmen hat vor kurzem eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung mit einem Erlös in Höhe von 302.975 CAD abgeschlossen und sich durch die Ausübung von Warrants weitere 710.600 CAD gesichert. Diese Mittel werden strategisch sinnvoll eingesetzt, um die laufende Forschung und Entwicklung sowie die Marktexpansion zu unterstützen.

In der nachhaltigen Entwicklung führend

Argo Living Soils arbeitet daran, sich strategisch an der Spitze einer Branche zu positionieren, zu deren Wachstumstreibern ein wachsendes Umweltbewusstsein, unterstützende gesetzliche Rahmenbedingungen und eine weltweit steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Lösungen zählen. Mit seinen strategischen Partnerschaften, seinen innovativen Technologien und seinem kompromisslosen Bekenntnis zur Verringerung der Abhängigkeit von Chemikalien in der Landwirtschaft hat das Unternehmen einen vielversprechenden Kurs in Richtung nachhaltiger Entwicklung eingeschlagen.

Über Argo Living Soils Corp.

Argo Living Soils Corp. ist ein innovatives Unternehmen, das sich der Entwicklung und Bereitstellung nachhaltiger landwirtschaftlicher Lösungen und umweltfreundlicher Materialien verschrieben hat und dabei auf strategische Partnerschaften, modernste Forschung und ein Bekenntnis zur Verringerung der Abhängigkeit von Chemikalien setzt. Die Vision und der Geschäftsplan des Unternehmens zielen darauf ab, eine etablierte Marke für biologische und/oder umweltfreundliche Produkte zu schaffen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2018 gegründet.

Wir beanspruchen den Schutz der Safe-Harbor-Regelungen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Robert Intile -CEO

Argo Living Soils Corp.

E-Mail: robert.intile@argolivingsoils.com

Telefon: 604-763-4017

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem das Erlangen einer OTCQB-Notierung des Unternehmens, die Entwicklung seiner Technologie durch das Unternehmen und die Schaffung einer Marke für biologische und/oder umweltfreundliche Produkte durch das Unternehmen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "wird" oder "plant" bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder durch Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen "werden", identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und auf den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Meinungen und Schätzungen, die bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, nicht aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

