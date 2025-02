Die Aktienmärkte in den USA, Europa und China gaben am Mittwochabend nach, nachdem Nvidia weniger beeindruckende Zahlen vorgelegt hatte und Donald Trump die Märkte erneut mit seinen Zollankündigungen irritierte. Seine gestrigen Äußerungen zum Thema Zölle waren widersprüchlich. Der Deutsche Aktienindex (Dax) notiert am Donnerstag zur Börseneröffnung fast 200 Punkte unter seinem Schlusskurs vom Mittwoch. Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...