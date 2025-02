NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 173 auf 155 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Kursrutsch wegen des enttäuschenden Zahlenwerks für 2024 sowie des Ausblicks des Informationsdienstleisters für die Gesundheitsbranche sei nachvollziehbar gewesen, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kürzte seine diesjährigen Schätzungen für den Gewinn je Aktie um drei Prozent und auf mittelfristiger Ebene um sechs Prozent./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 06:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 06:22 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0000395903