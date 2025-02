NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Dem Industriemetallrecycler gelinge die Wende mit einer verbesserten Nettoverschuldung und sich erholenden Mengen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sprach von einem starken vierten Quartal mit verbesserten Zink- und Alupreisen und steigenden Mengen./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 02:08 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 02:08 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: LU1704650164