NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Zwar sei der Umsatz des Chipindustrie-Ausrüsters im vierten Quartal besser als erwartet gewesen, doch die Bruttomarge habe aufgrund des Produktmixes enttäuscht, schrieb Analystin Olivia Honychurch in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Zudem lägen die Prognose für das erste Quartal und das Gesamtjahr unter den Erwartungen. Es gebe zudem einige Unsicherheiten, die es erschwerten, Vertrauen in eine Erholung 2026 aufzubauen./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 02:24 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 02:24 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0WMPJ6