NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Buy" mit einem Kursziel von 800 Pence belassen. Der Triebwerksbauer habe mit Blick auf das abgelaufene Jahr ergebnisseitig die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dies eröffne eine "Ära von Barmittelausschüttungen" an die Aktionäre./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 02:31 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 02:31 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00B63H8491