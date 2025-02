NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 154 Euro belassen. Das vierte Quartal des Konsumgüter- und Klebstoffherstellers sei im Bereich Consumer stark verlaufen, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose für das 2025 impliziere wegen eines langsameren Marktwachstums ein schleppendes Jahr./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 02:31 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 02:31 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005200000