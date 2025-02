NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti hatte dem Konsumgüterkonzern im Vorfeld den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen und damit positive Erwartungen geäußert. In einer am Donnerstag vorliegenden Studie attestierte sie dem Unternehmen nun einen Ausblick im Erwartungsrahmen, was sie als ermutigend bezeichnete. Auch Aktienrückkäufe sollten dem Kurs helfen, schrieb sie./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 07:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 07:57 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005200000