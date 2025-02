NVIDIA - Gewinnzuwachs beim KI-Riesen

Werbung







Der Chip-Hersteller konnte am Mittwochabend erneut starke Quartalszahlen vorlegen.



Am Mittwochabend nach US-Börsenschluss veröffentlichte der Chip-Hersteller NVIDIA seine Zahlen für das vergangene Quartal. Demnach realisierte das Unternehmen in Q4 2024/2025 einen Umsatz von 39,3 Milliarden US-Dollar, rund 78 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Der Nettogewinn belief sich auf 22,06 Milliarden US-Dollar, was ebenfalls einem Zuwachs von knapp 80 Prozent entspricht.



Grund für den Erfolg sei die erneut gestiegene Nachfrage nach KI-Technik und die erhöhte Produktion von Blackwell-Supercomputern. Konzernchef Jensen Huang betonte zudem, dass der Erfolg des chinesischen Start-Ups Deepseek einen positiven Einfluss auf den Unternehmenserfolg gehabt hätte. Da die Entwickler eine neue Technik zum Erzeugen von KI-Antworten öffentlich zur Verfügung gestellt hätten, sei der Bedarf an KI-Chips weitergewachsen, argumentierte Huang im TV-Sender CNBC. Für das kommende Quartal rechnet NVIDIA mit Umsatzerlösen in Höhe von 43 Milliarden US-Dollar. Trotz der positiven Zahlen zeigte sich der Markt unbeeindruckt. Im nachbörslichen NASDAQ®-Handel notierte die Aktie zuletzt 1,49% tiefer bei 129,32 US-Dollar.









