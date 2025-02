Koenig & Bauer (SKB) erzielte im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 einen Rekordumsatz von 455 Mio. EUR - der höchste Quartalsumsatz in der Unternehmensgeschichte. Trotz Herausforderungen in den Quartalen 1 bis 3 erreichte SKB im Gesamtjahr 2024 einen Umsatz von 1,27 Mrd. EUR, leicht unter den Schätzungen, aber im Rahmen der Unternehmensziele. Der Auftragseingang stieg im Jahresvergleich um 8,9 % auf 1,4 Mrd. EUR, und das Auftragsbuch erreichte mit 1,04 Mrd. EUR (+14,1 % yoy) einen neuen Höchststand zum Jahresende. Das bereinigte EBIT lag bei 25,8 Mio. EUR und wurde durch Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit dem "Spotlight"-Programm sowie den drupa-Kosten beeinflusst. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet SKB einen Umsatzanstieg auf 1,3 Mrd. EUR und ein operatives EBIT zwischen 35 und 50 Mio. EUR. Das Unternehmen hält trotz globaler Unsicherheiten an seinen Zielen für 2026 fest: 1,5 Mrd. EUR Umsatz und eine EBIT-Marge von 6 %. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Kaufempfehlung (BUY) mit einem Kursziel von 21,00 EUR, basierend auf dem starken Auftragsbestand und Effizienzsteigerungen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Koenig%20&%20Bauer%20AG