Die Evotec-Aktie ist Anfang der Woche am Ausbruch über die Kursmarke von 9 € gescheitert und seitdem auf dem Rückzug. Charttechnisch scheint die Lage aktuell heikel. Hält jetzt wenigstens die Marke von 8 €? Neuer Finanzchef Im Management von Evotec tut sich etwas. Schon mit Wirkung zum 28. Februar, also am Freitag, scheidet die bisherige Finanzchefin Laetitia Rouxel aus, anscheinend freiwillig. Sie war seit April 2023 im Amt. Über die Gründe ihres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...