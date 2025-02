Loncor Gold: Tiefbohrungen enthüllen hohes Goldpotenzial am Adumbi-Projekt

Anzeige / Werbung

Loncor Gold Inc. hat bemerkenswerte Bohrergebnisse von seinem Tiefbohrprogramm an der Adumbi-Goldlagerstätte in der Demokratischen Republik Kongo veröffentlicht. Das Unternehmen berichtete von mehreren breiten und hochgradigen Goldabschnitten aus der Bohrung LADD027, die in großen Tiefen entdeckt wurden und auf eine mögliche Erweiterung der Goldressourcen hindeuten könnten. Diese Ergebnisse würden die Strategie von Loncor untermauern, Adumbi zu einem führenden Goldproduktionsstandort auszubauen.

Loncor Gold Inc. hat bemerkenswerte Bohrergebnisse von seinem Tiefbohrprogramm an der Adumbi-Goldlagerstätte in der Demokratischen Republik Kongo veröffentlicht. Das Unternehmen berichtete von mehreren breiten und hochgradigen Goldabschnitten aus der Bohrung LADD027, die in großen Tiefen entdeckt wurden und auf eine mögliche Erweiterung der Goldressourcen hindeuten könnten. Diese Ergebnisse würden die Strategie von Loncor untermauern, Adumbi zu einem führenden Goldproduktionsstandort auszubauen.

Hochgradige Goldfunde in großen Tiefen

Loncor Gold gab an, dass Bohrloch LADD027 mehrere signifikante Goldabschnitte in unterschiedlichen Tiefen geliefert habe:



-22,64 Meter mit 4,77 g/t Gold in einer Tiefe von 603,24 bis 625,88 Metern, darunter 13,97 Meter mit 6,99 g/t Gold von 611,33 bis 625,30 Metern.



-16,07 Meter mit 5,82 g/t Gold in einer Tiefe von 564,61 bis 580,68 Metern, darunter 11,85 Meter mit 7,14 g/t Gold von 568,83 bis 580,68 Metern.



-0,45 Meter mit 26,94 g/t Gold in einer Tiefe von 421,09 bis 421,54 Metern



Diese Abschnitte wurden in einer vertikalen Tiefe von 478 Metern unterhalb der Erdoberfläche entdeckt und liegen 75 Meter unterhalb der bisherigen Tagebaugrenze. Das Management betonte, dass die Kombination aus hohen Erzgehalten und breiten mineralisierten Zonen das Potenzial für eine Untertageerschließung neben dem bestehenden Tagebau deutlich erhöhen könnte.