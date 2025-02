© Foto: Jonathan Brady - dpa

Rolls Royce erreicht mittelfristige Ziele zwei Jahre früher als geplant: das freut die Anleger, die die Aktie zweistellig klettern lassen. Das ist aber nicht alles!Nicht nur für Luxus-Autos bekannt: Rolls Royce, Triebwerk- und Gasturbinenhersteller, hat am Donnerstag sein Geschäftsergebnis präsentiert. Rolls Royce legt einen operativen Gewinn von 2,5 Milliarden Pfund vor, bei einer Marge von 13,8 Prozent. Die seien die Auswirkungen strategischer Initiativen und kommerzieller Optimierungen, so das Unternehmen in einer aktuellen Erklärung. Das erfreut auch die Anleger. Sie schicken im Handel am Donnerstag Rolls Royce zweistellig nach oben. Ein Free Cashflow von 2,4 Milliarden Pfund, …