Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag belastet von neuen US-Zolldrohungen etwas schwächer. Dabei bleibt die psychologisch wichtige Marke von 13'000 Punkten hart umkämpft. Die Anleger seien aus Sorge vor einem Handelskrieg verunsichert und verhielten sich entsprechend vorsichtig, heisst es am Markt. US-Präsident Donald Trump hatte neue Zölle in Höhe von 25 Prozent für Einfuhren aus der EU in Aussicht gestellt. Die Drohungen ...

