Die AUTO1 Group erzielte ein starkes Q4 2024, in dem sie mehrere Allzeithochs erreichte und den Konsens deutlich übertraf. Das Q4-Volumen erreichte ein Rekordhoch von 183k Einheiten (+25% yoy und 7% über dem Konsens) und führte zu einem starken Umsatzwachstum von 28% yoy auf EUR 1,7 Mrd. (11% über dem Konsens). Der Bruttogewinn und der Bruttogewinn pro Einheit (GPU) lagen mit 201 Mio. EUR und 1.096 EUR (+19% yoy) um 15% bzw. 6% über den Konsenswerten. Darüber hinaus erreichte das adj. EBITDA mit 37 Mio. EUR eine neue Bestmarke und übertraf die Konsensschätzung um das Dreifache. Es wird erwartet, dass sich die Dynamik fortsetzen wird, wobei die KI- bzw. datengetriebene Preisfindung und die schnell wachsende Finanzierungssparte als Wachstumskatalysatoren wirken. Für das Geschäftsjahr 25 erwarte AUTO1 einen Absatz von 735k-795k Fahrzeugen, einen Bruttogewinn und ein adj. EBITDA von EUR 800m-875m bzw. EUR 135m-165m, was durchschnittlichen Wachstumsraten von 11%, 16% und 37% ggü. 2024 entspreche. Die Analysten von mwb research passen ihr Modell an die jüngsten Ergebnisse und die 25'er-Prognose an und bestätigen ihr BUY-Rating mit einem höheren Kursziel von EUR 25,00 (alt: EUR 19,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/AUTO1%20GROUP%20SE