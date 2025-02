HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Während der jüngsten Informationsveranstaltung in Zürich habe Finanzchef Frank Lorenz-Dietz Zuversicht gezeigt, im laufenden Jahr erneut solide Ergebnisse zu erzielen, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Und das, obwohl mit Blick auf die Lkw- und Nutzfahrzeug-Nachfrage in den Kernmärkten immer noch ein Übergangsjahr erwartet werde./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 07:57 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 08:19 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000SAFH001