HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Elmos Semiconductor von 89 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Stimmung für Halbleiter in der Autoindustrie verbessere sich weiter, schrieb Analyst Finn Kemper in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da die Sicht in die Zukunft nun langsam besser werde und der Hersteller von Halbleiterprodukten für die Auto- und Unterhaltungselektronikindustrie sich seine Ziele für 2025 gesteckt habe, verschiebe sich der Investmenthorizont nun in Richtung 2026./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 08:18 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 08:20 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005677108