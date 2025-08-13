

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.08.2025 / 11:13 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Arne Nachname(n): Schneider

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Elmos Semiconductor SE

b) LEI

529900UMKKDCAP4P4H63

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005677108

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 90,00 EUR 9.630,00 EUR 90,00 EUR 4.050,00 EUR 90,00 EUR 86.580,00 EUR 90,00 EUR 22.500,00 EUR 90,00 EUR 12.240,00 EUR 89,90 EUR 12.675,90 EUR 89,90 EUR 38.746,90 EUR 89,90 EUR 58.435,00 EUR 89,90 EUR 13.485,00 EUR 89,80 EUR 70.493,00 EUR 89,80 EUR 10.327,00 EUR 89,60 EUR 66.841,60 EUR 89,60 EUR 22.041,60 EUR 89,60 EUR 716,80 EUR 89,70 EUR 44.850,00 EUR 89,70 EUR 22.425,00 EUR 89,70 EUR 22.425,00 EUR 89,60 EUR 12.185,60 EUR 89,60 EUR 1.702,40 EUR 89,60 EUR 24.460,80 EUR 89,60 EUR 51.251,20 EUR 89,60 EUR 89.600,00 EUR 89,90 EUR 70.841,20 EUR 89,90 EUR 19.058,80 EUR 90,10 EUR 3.694,10 EUR 90,10 EUR 14.416,00 EUR 90,10 EUR 7.298,10 EUR 90,10 EUR 64.691,80 EUR 89,70 EUR 53.820,00 EUR 89,90 EUR 8.001,10 EUR 89,90 EUR 61.671,40 EUR 89,90 EUR 2.247,50 EUR 90,00 EUR 55.710,00 EUR 90,00 EUR 20.790,00 EUR 90,00 EUR 4.500,00 EUR 90,00 EUR 135.000,00 EUR 89,70 EUR 22.425,00 EUR 89,70 EUR 67.275,00 EUR 89,60 EUR 8.960,00 EUR 89,60 EUR 5.017,60 EUR 89,60 EUR 1.075,20 EUR 89,60 EUR 5.913,60 EUR 89,60 EUR 8.332,80 EUR 89,60 EUR 33.420,80 EUR 89,70 EUR 89.700,00 EUR 89,60 EUR 24.460,80 EUR 89,60 EUR 4.480,00 EUR 89,50 EUR 1.163,50 EUR 89,60 EUR 985,60 EUR 89,60 EUR 19.174,40 EUR 89,50 EUR 7.697,00 EUR 89,50 EUR 11.814,00 EUR 89,50 EUR 1.879,50 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 89,8066 EUR 1.533.177,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





