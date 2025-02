Filderstadt - Der IT-, Consulting- und Service-Provider All for One Group SE wurde als Microsoft Fabric Featured Partner ausgezeichnet. Damit gehört das Unternehmen zu einem exklusiven Kreis von Experten in Deutschland, die den renommierten Partner-Status erhalten haben. Die Zertifizierung unterstreicht die langjährige Partnerschaft mit Microsoft sowie die umfassende Data-Analytics-Expertise der All for One. Kunden profitieren von direktem Zugang ...

