EQS-News: STEICO SE / Schlagwort(e): Personalie

STEICO SE: Neubestellung von Mitgliedern des Verwaltungsrats der STEICO SE



27.02.2025 / 13:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





STEICO SE: Neubestellung von Mitgliedern des Verwaltungsrats der STEICO SE Feldkirchen bei München, 27. Februar 2025 - (ISIN DE000A0LR936) - Mit Beschluss vom 24. Februar 2025 hat das Registergericht des Amtsgerichts München mit Herrn Prof. Dr. h.c. Heinrich Köster und Herrn Dr. Alexander Thomas zwei neue unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrats der STEICO SE bestellt. Herr Prof. Köster ist Präsident der Technischen Hochschule Rosenheim, die mit der Fakultät für Holztechnik und Bau zu den weltweit führenden Forschungs- und Ausbildungsstätten im Bereich Holzbau zählt. Herr Prof. Köster ist Träger des Bundesverdienstkreuzes und verfügt über ein internationales Renommee für seine wissenschaftlichen Verdienste rund um die Holzbranche sowie für sein soziales Engagement. Neben seiner Branchenexpertise ist Herr Professor Köster mit der Entwicklung der STEICO Gruppe bestens vertraut, da er bereits zwischen 2019 und 2024 Mitglied des Verwaltungsrats der STEICO SE gewesen ist. Anlässlich seiner Bestellung sagte Herr Prof. Köster "Ich freue mich, künftig wieder meine Branchenkenntnisse einbringen zu können und hoffe, damit einen Beitrag zur positiven Entwicklung des Unternehmens und des Holzbausektors insgesamt leisten zu können". Herr Dr. Alexander Thomas ist Rechtsanwalt und Experte für Aktien- und Kapitalmarktrecht. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften und mehreren Stationen bei namhaften Kanzleien ist Herr Dr. Thomas heute Partner einer renommierten, internationalen Wirtschaftskanzlei. Herr Dr. Thomas berät Unternehmen bei Hauptversammlungen, Kapitalmaßnahmen, sowie der Einhaltung von Folgepflichten an den deutschen Wertpapierbörsen. Auch erstellt er Wertpapierprospekte mit dem Schwerpunkt auf Aktienemissionen und Anleiheemissionen. Alexander Thomas spricht außerdem auf verschiedenen Konferenzen und veröffentlicht regelmäßig Beiträge zu kapitalmarktrechtlichen Themen. Herr Dr. Thomas kommentierte seine Bestellung: "Als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats möchte ich das Unternehmen mit meiner Expertise unterstützen, sehe meine Aufgabe aber auch darin, die Interessen aller Aktionäre, insbesondere auch diejenigen der Kleinaktionäre zu vertreten". Die Neubestellung erfolgte gerichtlich für den Zeitraum bis zur nächsten Hauptversammlung der STEICO SE. Herr Professor Heinrich Köster und Herr Dr. Thomas folgen Herrn Udo Schramek und Frau Katarzyna Schramek nach, die den Verwaltungsrat der STEICO SE mit Ablauf des 28. Februar 2025 verlassen. Weiterhin gehören dem Verwaltungsrat der Verwaltungsratsvorsitzende Herr Paul O'Gorman und Frau Aiveen Kearney an. Mit der Bestellung von zwei unabhängigen Experten schärft die STEICO Gruppe ihr Profil und verspricht sich nachhaltige Impulse für das künftige Unternehmenswachstum. Kontakt

STEICO SE

Andreas Schulze

Head of Investor Relations

Otto-Lilienthal-Ring 30

85622 Feldkirchen

Fon: +49-(0)89-99 15 51-548

Fax: +49-(0)89-99 15 51-704

E-Mail: a.schulze@steico.com

www.steico.com



27.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com