FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Telekomkonzern habe über ein durch Sondereffekte und ein schwächeres Deutschland-Geschäft geprägtes Quartal berichtet, aber einen erwartungsgemäßen Ausblick gegeben, schrieb Analyst Robert Grindle in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Der Ausblick entspreche aber den Erwartungen und die Aktie sei ohne Berücksichtigung des US-Geschäfts immer noch günstig./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 08:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005557508