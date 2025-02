Es ist vollbracht! Im Rahmen des aktuell laufenden Superzyklus von Rüstungsaktien überwindet die Rheinimetall-Aktie am Donnerstag-Mittag an der DAX-Spitze erstmals die 1.000er-Marke. Mancher Analyst hat noch deutlich höhere Kursziele ausgegeben. Im MDAX profitiert auch Hensoldt - wenn auch aus etwas anderen Motiven. Am Vormittag hat die Rheinmetall von Morgan Stanley neuen Schub bekommen. Die US-Investmentbank hat nämlich das Kursziel für den Rüstungswert von 900 auf 1.300 Euro angehoben. Damit ...

