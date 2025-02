EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Kooperation/Vereinbarung

Eckert & Ziegler und Bicycle Therapeutics schließen strategische Partnerschaft zur Lieferung von Radioisotopen sowie zur Entwicklung und Produktion von Bicycle Radio Conjugates



27.02.2025

Berlin, Deutschland, 27. Februar 2025. Die Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX), ein führender Anbieter von Isotopentechnologie für medizinische, wissenschaftliche und industrielle Anwendungen, hat heute eine weitreichende strategische Partnerschaft mit Bicycle Therapeutics (NASDAQ: BCYC) bekannt gegeben. Das Pharmaunternehmen entwickelt eine neue, innovative Klasse von Therapeutika auf Basis seiner proprietären bizyklischen Peptid-Technologie (Bicycle®). Im Rahmen der Vereinbarung wird Eckert & Ziegler verschiedene Radioisotope liefern sowie die Radiopharmazeutika von Bicycle Therapeutics, die sogenannten Bicycle® Radio Conjugates (BRC®-Moleküle), entwickeln und herstellen.



Die Moleküle von Bicycle Therapeutics zeichnen sich durch ihre geringe Größe und einzigartige Struktur aus. Sie wurden entwickelt, um therapeutische Wirkstoffe gezielt und selektiv an bestimmte Zielstrukturen zu transportieren. Dadurch ermöglichen sie die Behandlung von Zielstrukturen, die mit herkömmlichen therapeutischen Ansätzen bislang nicht erreicht werden konnten, und adressieren damit wesentliche medizinische Bedarfe, die bisher unzureichend gedeckt sind. Die hochmoderne GMP-Produktionsstätte von Eckert & Ziegler in Berlin wird eine Schlüsselrolle dabei spielen, die qualitativ hochwertige Herstellung und zuverlässige Versorgung der BRC®-Moleküle von Bicycle Therapeutics für klinische Studien sicherzustellen.



"Wir freuen uns sehr über diese umfassende Partnerschaft mit Bicycle Therapeutics, deren innovative Forschung vielversprechende radiopharmazeutische Moleküle hervorbringt", sagte Dr. Harald Hasselmann, Vorstandsvorsitzender von Eckert & Ziegler. "Gemeinsam wollen wir die Zukunft der Radiopharmazeutika gestalten, indem wir unsere CDMO- und Isotopen-Expertise mit der bahnbrechenden Technologie von Bicycle Therapeutics vereinen."



"Mit Eckert & Ziegler haben wir einen führenden und zuverlässigen Industriepartner gefunden, der über umfassende Erfahrung in der Entwicklung und GMP-konformen Herstellung von Radiopharmazeutika verfügt", sagte Mike Hannay, D.Sc., FRPharmS, Chief Product and Supply Chain Officer von Bicycle Therapeutics. "Die weitreichenden Kompetenzen und die globale Präsenz von Eckert & Ziegler machen sie zum idealen Partner für die Produktion unserer BRC-Moleküle. Unser Ziel ist es, im kommenden Jahr unsere erste radiopharmazeutische klinische Studie zu starten und weiterhin das Potenzial unserer Technologieplattform in den Bereichen zu nutzen, in denen wir den größten Beitrag für Patienten leisten können."



Über Eckert & Ziegler

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.



Kontakt

Eckert & Ziegler SE

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin, Germany

Jan Schöpflin, Marketing / Karolin Riehle, Investor Relations

jan.schoepflin@ezag.com / karolin.riehle@ezag.com

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138; www.ezag.de



