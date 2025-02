Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) den Umsatz um 6,7 Prozent auf 832,8 Mio. Euro gesteigert, beim EBIT aber nur einen unterproportionalen Zuwachs um 2,6 Prozent auf 86,1 Mio. Euro erreicht. In der Folge erneuert der Analyst dennoch das Kursziel und das positive Rating.



Nach Analystenaussage habe sich die starke Positionierung von CEWE als Premium-Anbieter im Kerngeschäftsfeld Fotofinishing 2024 erneut in einem Anstieg des Net Promoter Score als Kennzahl für die Kundenzufriedenheit niedergeschlagen. Neben dem Fokus auf Markenstärke, Nachhaltigkeit und Effizienz profitiere das Unternehmen maßgeblich von seiner Innovationskraft. Im Rahmen der jährlichen "Innovation Days" seien jüngst wieder rund 1.000 Beschäftigte aus ganz Europa in Oldenburg zusammengekommen, um Ideen für neue Produkte und Prozesse zu diskutieren. Insgesamt bleibe der Analyst für die weitere Entwicklung der CEWE-Gruppe auch unter der künftigen neuen Führung positiv gestimmt. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 148 Euro und erneuert das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.02.2025, 14:30 Uhr)



