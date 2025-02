Die Börsenstrompreise sind rückläufig, aber noch über Vorkriegsniveau, wie aus dem neuen "Renewables Power Market Report 2025" hervorgeht. Deutlich rückläufig sind auch die Caputure rates für Photovoltaik in Europa. Zudem wird es wohl kurzfristig weiterhin viele Stunden mit negativen Börsenstrompreisen geben, so die Enervis-Analysten. Photovoltaik und Windkraft sind europaweit zu den führenden Stromerzeugungsquellen aufgestiegen und haben die fossilen Kraftwerke verdrängt. Welche Auswirkungen dies auf die Strommärkte hat, haben die Analysten von Enervis in ihrem nun veröffentlichten "Renewables ...

Den vollständigen Artikel lesen ...