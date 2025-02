Smatrics EnBW hat zwei neue Ladeparks in Braunau und Salzburg in Betrieb genommen. Pro Standort stehen acht HPC-Anschlüsse mit einer Leistung von bis zu 400 kW zur Verfügung. Konkret befinden sich die beiden neuen Standorte am Parkplatz des Gewerbeparks Innpark in der Bauhofstraße, Braunau, und in der Sterneckstraße beim Business Boulevard, Salzburg, wie Smatrics EnBW mitteilt. Dort wurden jeweils vier Alpitronic Hypercharger HYC400 mit acht Ladepunkten ...

