Siemens Energy hat einen unerwartet hohen Free Cashflow im Rahmen der letzten Earnings gemeldet und plant nun eine Prognoseanpassung. Analysten bleiben bullish. Am Mittwoch hat Siemens Energy in einem Aktionärsbrief mitgeteilt, dass der Free Cashflow vor Steuern im ersten Quartal mit 1,53 Milliarden Euro überraschend hoch gewesen sei, hauptsächlich bedingt durch Projektanzahlungen und Verschiebungen von Kundenzahlungen. Aufgrund dieser starken Leistung im ersten Quartal plant das Management nun, die Prognose für den Free Cash Flow vor Steuern für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen. Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat ihre Bewertung für Siemens Energy in der Folge mit einem Kursziel von …