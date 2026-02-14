Es war eine Woche voller Spannung im DAX - und Siemens Energy spielte die Hauptrolle. Die Aktie des Münchner Unternehmens kletterte in der siebten Kalenderwoche um 6,64 Prozent und sicherte sich damit den Titel des Wochengewinners. Am Freitagabend schloss das Wertpapier bei 162,10 Euro. Doch das wahre Highlight war das Wochenhoch - am Donnerstag erreichte die Siemens Energy-Aktie an der Xetra stolze 165,70 Euro. Diese Entwicklung sorgte für Aufsehen ...

