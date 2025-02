FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Covestro nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Auf bereinigter Basis hätten die Resultate die Erwartungen verfehlt, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Fokus beim Kunststoffkonzern stehe allerdings die Übernahme durch Adnoc, die in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen sein solle./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 08:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006062144