Grüne Aktien haben bei Anlegern keinen leichten Stand. Doch in Zukunft könnten die Unternehmen dank KI noch wichtiger als jetzt schon werden. So profitieren Sie davon. Künstliche Intelligenz (KI) hat nicht nur bei vielen Tech-Aktien zu einem regelrechten Hype an den Börsen geführt, zuletzt rückten auch immer mehr Energieaktien in den Fokus von Anlegern. Denn viele in Planung befindliche KI-Rechenzentren wie von Microsoft benötigen vor allem eines: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...