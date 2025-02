Bad Neustadt a. d. Saale (ots) -25 Pflegefachkräfte aus insgesamt 20 Kliniken haben die anspruchsvolle Fachweiterbildung zur Stroke Nurse am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt erfolgreich abgeschlossen. Damit entlässt der Campus bereits zum 17. Mal qualifiziertes Fachpersonal für Schlaganfallstationen (Stroke Units) deutschlandweit in die Praxis.In Deutschland gibt es derzeit 349 Schlaganfalleinheiten, die nach dem gemeinsamen Verfahren der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) und der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe zertifiziert sind. Am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt wird die Versorgung von Patienten mit akutem Schlaganfall auf einer von 150 überregional zertifizierten Stroke Units durchgeführt.Die kompetente Behandlung und Pflege von Schlaganfallpatienten auf einer Stroke Unit erfordert eine enge Zusammenarbeit des interdisziplinären Teams. Alle Mitglieder müssen nach qualitätsorientierten Leitlinien handeln und schnell die notwendigen therapeutischen und diagnostischen Maßnahmen einleiten. Pflegedirektorin Elisabeth Hertel ist überzeugt, dass die Qualifikation zur Stroke Nurse ein wichtiger Baustein für sicheres und professionelles Handeln im Umgang mit Schlaganfallpatienten ist. "Eine spezialisierte multiprofessionelle Versorgung dieser Patientengruppe ist dabei unverzichtbar, um die Spätfolgen eines Schlaganfalls möglichst gering zu halten" so Hertel.Die Zertifizierungskriterien der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft für regionale und überregionale Stroke Units in Deutschland verlangen eine definierte Quote an qualifizierten Stroke Nurses. Diese sind für die optimale Versorgung von Schlaganfallpatienten entscheidend und tragen zur Qualität der Pflege bei. Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt bietet als eines von 27 Zentren in Deutschland den Qualifikationslehrgang Spezielle Pflege auf Stroke Units an. "Pflegefachkräfte auf spezialisierten Stationen wie der Stroke Unit stellen ein zentrales Bindeglied zwischen ärztlicher, pflegerischer und therapeutischer Versorgung dar", erklärt Dr. Hassan Soda, Ärztliche Leiter der Fachweiterbildung und Chefarzt der Klinik für Akutneurologie / Stroke Unit und neurologische Intensivmedizin. Als Vorsitzender der Kommission Stroke Nurse der DSG betont er, dass diese spezielle Pflege eine besondere Fachkompetenz erfordert und eine intensive Fachweiterbildung für die pflegerische Arbeit auf solchen Stationen dringend notwendig ist.Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.dePressekontakt:RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt | UnternehmenskommunikationKatrin SchmittT. +49 9771 66-26100 | kommunikation@campus-nes.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/5980724