Bad Neustadt a.d. Saale (ots) -Die RHÖN-KLINIKUM AG hat am Campus Bad Neustadt eine Ethik-Kommission begründet. Das neue Gremium übernimmt seit März 2025 eine zentrale Rolle bei der Bewertung und Beratung zu ethischen und rechtlichen Fragestellungen rund um medizinische Forschung, klinische Studien, sowie patientenbezogene Behandlungsentscheidungen.In den Kliniken der RHÖN-KLINIKUM AG treten immer wieder komplexe Fragen auf, bei denen ethische und rechtliche Aspekte berücksichtigt werden müssen. Diese betreffen nicht nur die medizinische Forschung, sondern auch die Durchführung von klinischen Studien sowie die individuelle Patientenbehandlung. Die Einrichtung der Ethik-Kommission ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung ethischer Standards in der modernen Medizin."Mit der Etablierung dieser Ethik-Kommission schaffen wir eine strukturierte und kompetente Anlaufstelle, die sicherstellt, dass die ethischen und rechtlichen Anforderungen in der medizinischen Forschung und Patientenbehandlung auf höchstem Niveau berücksichtigt werden", erklärt Prof. Dr. Andre Steinert, Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie, Schulterchirurgie und Endoprothetik, der zum Vorsitzenden der Kommission ernannt wurde.Die Ethik-Kommission setzt sich aus neun interdisziplinär ausgewählten Mitgliedern zusammen, darunter Ärztinnen und Ärzte verschiedener Fachrichtungen, ein Vertreter der Pflege, der Verwaltung, der Krankenhausapotheke sowie ein naturwissenschaftlicher Experte und ein Seelsorger. Zu den Mitgliedern zählen unter anderem Prof. Dr. med. Sebastian Kerber (Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Kardiologie I), PD Dr. med. Anja Schade (Chefärztin der Klinik für Kardiologie II), Dr. med. Ludger Smitmans (Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin), PD Dr. med. Sebastian Barth (Leitender Oberarzt der Klinik für Kardiologie I) und der Vorsitzende der Kommission Prof. Dr. med. Andre Steinert, MHBA (Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie, Schulterchirurgie und Endoprothetik).Ergänzt wird die Kommission durch Thomas Hart (Gemeindereferent und Leiter der katholischen Klinikseelsorge), Matthias Borst (Stationsleiter der Palliativstation), Martin Reitwießner (Klinikmanager) und Michael Ganß (Apotheker für Geriatrische Pharmazie). Bei Bedarf wird die Juristin Kathrin Geisler, Compliance Officer der RHÖN-KLINIKUM AG, hinzugezogen.Die neue Ethik-Kommission ergänzt die bereits bestehende ethische Infrastruktur am Campus Bad Neustadt, insbesondere das Ethik-Komitee, das sich vor allem mit ethischen Herausforderungen im klinischen Alltag befasst. Dieses Gremium unterstützt das medizinische und pflegerische Personal dabei, in schwierigen Entscheidungssituationen fundierte ethische Urteile zu treffen und die Rechte sowie das Wohlergehen der Patientinnen und Patienten zu wahren."Mit der Gründung der Ethik-Kommission setzen wir ein klares Zeichen für die Bedeutung ethischer Verantwortung in unserer täglichen Arbeit. Sie wird sicherstellen, dass sowohl in der Forschung als auch in der klinischen Praxis höchste ethische Standards eingehalten werden", so Hannah Gilles, Geschäftsführende Direktorin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. "Neben dem Ethik-Komitee bieten wir nun eine weitere wichtige Institution, die in schwierigen Entscheidungssituationen beratend zur Seite steht und uns dabei unterstützt, die Rechte und das Wohlergehen der Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt zu stellen."Mit seinem breit aufgestellten und kompetenten ethischen Engagement unterstreicht der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt seine Verantwortung für eine transparente und ethisch fundierte Patientenversorgung.Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.de