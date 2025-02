BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda betonte am Donnerstag, dass die politische Unsicherheit in den USA auch die Zentralbanken vor Herausforderungen stellt. Vor dem Hintergrund möglicher umfangreicher Zollerhöhungen werde die BoJ die wirtschaftlichen Daten genau im Blick behalten. Wichtige Highlights Bemerkenswert war, dass viele Länder vor einem hohen Maß an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...