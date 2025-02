Am US-amerikanischen Aktienmarkt notiert die Aktie von First Solar aktuell leichter. Das Papier kostete zuletzt 149,42 US-Dollar. Für Inhaber von First Solar ist der heutige Handelstag bisher nicht sonderlich gut verlaufen. Die Aktie weist zur Stunde einen Abschlag von 4,73 Prozent auf.

Den vollständigen Artikel lesen ...