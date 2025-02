The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.02.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.02.2025ISIN NameCA15748D1069 CHAKANA COPPER CORP.CA8529191097 STALLION URANIUM CORP.ES0105344016 TIER 1 TECHNOLOGY EO-,01US09057N4097 BIO-PATH HLDGS IN.DL-,001US4181001037 HASHICORP. INC.A -,000015