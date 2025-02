The following instruments on XETRA do have their first trading 28.02.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.02.2025Aktien1 CA9039421008 UBS Group AG CDR (BMO)2 SE0019354358 Mindark Pe AB3 CA4569421015 ING Groep NV CDR4 CA77119A1030 Roche Holding AG CDR5 CA90356F1071 UBS Group AG CDR (CIBC)6 CA15748D2059 Chakana Copper Corp.7 CA8529192087 Stallion Uranium Corp.Anleihen1 XS3007570222 Emerson Electric Co.2 XS3007570495 Emerson Electric Co.3 BE0390193598 Flämische Gemeinschaft4 XS3015246922 Saudi-Arabien, Königreich5 US260543DL48 The Dow Chemical Co.6 US842587EB90 The Southern Co.7 US14913UAY64 Caterpillar Financial Services Corp.8 US291011BT08 Emerson Electric Co.9 US857477CU58 State Street Corp.10 US857477CX97 State Street Corp.11 XS2994527351 Korea Housing Finance Corp. [KHFC]12 US91282CMR96 United States of America13 US91282CMP31 United States of America14 US03076CAP14 Ameriprise Financial Inc.15 XS3015760567 Asian Development Bank (ADB)16 US49326EEQ26 Keycorp17 XS3017208235 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 XS3013997666 Lloyds Banking Group PLC19 XS3015684361 METRO AG20 US67021CAW73 NSTAR Electric Co.21 US67021CAX56 NSTAR Electric Co.22 ES0000012O75 Spanien, Königreich23 US857477CW15 State Street Corp.24 US912810UH94 United States of America25 USG4939KAG16 Iqiyi Inc.26 XS3015244711 Saudi-Arabien, Königreich27 XS2482835647 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.