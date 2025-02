Die AFC Energy-Aktie verzeichnete am Donnerstag erhebliche Kursverluste an mehreren deutschen Handelsplätzen. Nach einem positiven Start in den frühen Handelsstunden mit einem leichten Anstieg von 0,2 Prozent auf 0,093 EUR im Tradegate-Handel verschlechterte sich die Situation für den Wasserstoff-Wertpapieranbieter deutlich. Im Tagesverlauf weitete sich der Kursverlust kontinuierlich aus. Während das Papier im Tradegate-Handel um 11:47 Uhr bereits 4,4 Prozent auf 0,089 EUR einbüßte, verstärkte sich der Abwärtstrend in der Frankfurt-Sitzung. Dort notierte die Aktie um 15:55 Uhr mit einem erheblichen Minus von 6,4 Prozent bei 0,088 EUR. Das Tagestief wurde bei 0,088 EUR markiert, was den dramatischen Abwärtstrend des Tages unterstrich. Im Frankfurter Handel wurden bis zum Nachmittag 34.000 AFC Energy-Aktien umgesetzt, während das Handelsvolumen bei Tradegate zur Mittagszeit bereits bei beachtlichen 313.733 Aktien lag.

Historische Kursmarken und Zukunftsaussichten

Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch bleibt beträchtlich. Am 1. Juni 2024 hatte die AFC Energy-Aktie bei 0,305 EUR ihren Höchststand der letzten zwölf Monate erreicht. Um dieses Niveau wieder zu erreichen, müsste der Kurs derzeit um mehr als 240 Prozent zulegen. Andererseits notiert die Aktie aktuell etwa 18 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 0,073 EUR, das am 19. Oktober 2024 erreicht wurde. Die Zukunftsprognosen für das Unternehmen fallen gemischt aus. Analysten rechnen für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Verlust von etwa 0,021 GBP je Aktie. Dividendenzahlungen sind weder für das laufende Jahr noch für die nähere Zukunft zu erwarten. Die nächsten Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 werden voraussichtlich am 25. Juli 2025 veröffentlicht, während die Zahlen für das vierte Quartal 2025 für den 4. März 2026 erwartet werden.

