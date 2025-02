Washington - US-Präsident Donald Trump geht davon aus, dass das geplante Rohstoffabkommen mit Kiew die angespannten Beziehungen mit der ukrainischen Regierung verbessern wird."Das Mineralienabkommen wird die Grundlage für eine nachhaltigere künftige Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und der Ukraine bilden", sagte er am Donnerstag nach einem Treffen mit dem britischen Premierminister Keir Starmer im Weißen Haus. "Und es wird den langfristigen Wohlstand fördern, der den Ukrainern beim Wiederaufbau helfen wird."Trump wiederholte dabei die Behauptung, dass ein Großteil der europäischen Hilfen für die Ukraine in Form von Darlehen gewährt worden sei, für die eine Rückzahlung erwartet werde und die USA bisher nicht zurückbekommen würden. Das "bahnbrechende Abkommen" sorge jetzt dafür, dass US-Steuerzahler nun "effektiv für die Hunderte von Milliarden Dollar, die in die Ukraine geflossen sind, entschädigt werden".Mit Blick auf den Krieg selbst sagte er, dass der nächste Schritt ein "sehr gut erreichbarer Waffenstillstand" sei. Danach beginne die Arbeit an einem langfristigen Friedensabkommen, "das die Stabilität in Osteuropa wiederherstellen wird", so Trump. "Und das hoffentlich sicherstellt, dass ein solch schrecklicher Krieg nie wieder auf europäischem Boden oder überhaupt irgendwo stattfinden wird."Bereits zu Beginn des Treffens mit Starmer hatte sich Trump etwas von Aussagen über den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj distanziert, den er zuletzt als "Diktator" bezeichnet hatte. Auf Nachfrage dazu antwortete Trump am Donnerstag: "Habe ich das gesagt? Ich kann nicht glauben, dass ich das gesagt habe." Der US-Präsident will Selenskyj am Freitag im Weißen Haus empfangen, wobei es unter anderem um den geplanten Rohstoff-Deal gehen soll.