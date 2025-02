EQS-Ad-hoc: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Personalie/Rechtssache

flatexDEGIRO AG: Mandatsniederlegung des Aufsichtsratsvorsitzenden zum 27. März 2025



27.02.2025 / 21:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Martin Korbmacher, Vorsitzender des Aufsichtsrats der flatexDEGIRO AG ("Gesellschaft"), hat den Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft heute darüber informiert, dass er sein Mandat im Aufsichtsrat der Gesellschaft mit Wirkung zum 27. März 2025 vorzeitig niederlegen wird.



Die Suche nach einem Nachfolger wurde aufgrund des turnusmäßigen Ablaufs seines Mandats mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2025 ("Hauptversammlung") bereits in 2024 eingeleitet und ist weit fortgeschritten. Die Gesellschaft geht davon aus, eine Nachfolgelösung in den kommenden Wochen zur Wahl durch die Hauptversammlung am 2. Juni 2025 vorschlagen zu können.



In Bezug auf das laufende Gerichtsverfahren bezüglich der auf den 4. Juli 2024 datierenden Anfechtungs- und positiven Beschlussfeststellungsklage beim Landgericht Frankfurt am Main unter dem Aktenzeichen 3-05 O 70/24 gegen die Feststellungen zum Tagesordnungspunkt 13 der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 4. Juni 2024, Beschlussfassung über die Abberufung eines Aufsichtsratsmitglieds gem. § 103 AktG (Herr Martin Korbmacher), beabsichtigen die Gesellschaft und die Klägerin, GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH, dieses im Wege eines Vergleichs zeitnah zu beenden.



Kontakt:

Achim Schreck

Head of IR & Corporate Communications

flatexDEGIRO AG

Omniturm, Große Gallusstr. 16-18

60312 Frankfurt am Main

+49 (0) 69 450001 1700

achim.schreck@flatexdegiro.com



