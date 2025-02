Die Börsen in den USA präsentieren sich am Donnerstag schwach. Anfängliche Gewinne musste auch der Dow Jones wieder abgeben. Die Nasdaq lag von Beginn an im Minus. Hier belastete die Nvidia-Aktie den Index. Der Nasdaq 100, in dem das Unternehmen hinter Apple das zweitgrößte Gewicht hat, fiel um 2,75 Prozent auf 20.550,95 Punkte und vermied nur denkbar knapp ein Jahrestief. Nvidia zog auch andere Chip-Aktien wie Applied Materials, ASML, Broadcom und Micron mit nach unten.Schon vor dem Börsenstart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...