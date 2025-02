Die Infineon-Aktie verzeichnete am Donnerstag deutliche Verluste im XETRA-Handel. Das Papier des Halbleiterherstellers gab am Vormittag um 1,7 Prozent nach und notierte bei 36,33 Euro, während es im weiteren Tagesverlauf sogar auf ein Tagestief von 36,12 Euro absackte. Der Handelstag hatte noch bei 36,63 Euro begonnen, doch die Abwärtsbewegung setzte sich kontinuierlich fort. Mit einem Handelsvolumen von über einer Million gehandelter Aktien zeigte sich ein reges Interesse der Anleger. Besonders bemerkenswert erscheint die aktuelle Kursentwicklung im Kontext des 52-Wochen-Hochs: Am 20. Februar 2025 hatte die Aktie noch bei 39,43 Euro notiert, was einem Abstand von etwa 7,8 Prozent zum aktuellen Kurs entspricht. Das 52-Wochen-Tief wurde hingegen am 6. August 2024 mit 27,80 Euro markiert - der aktuelle Kurs liegt somit immerhin rund 23,5 Prozent über diesem Tiefstand. Für Aktionäre wurden im Jahr 2024 Dividenden in Höhe von 0,350 Euro je Anteilsschein ausgeschüttet, während Experten für das kommende Jahr mit einer leichten Erhöhung auf 0,372 Euro rechnen. Die jüngsten Quartalszahlen vom 4. Februar 2025 zeigten allerdings eine gewisse Schwäche: Der Gewinn je Aktie sank im Vergleich zum Vorjahresquartal von 0,44 Euro auf 0,18 Euro, während der Umsatz um 7,51 Prozent auf 3,42 Milliarden Euro zurückging.

Ausblick und Analystenbewertungen

Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Marktbeobachter weiterhin Potenzial für die Infineon-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 42,81 Euro, was einen erheblichen Aufwärtsspielraum gegenüber dem derzeitigen Niveau signalisiert. Für das Gesamtjahr 2025 erwarten Experten einen Gewinn von 1,56 Euro je Aktie. Die nächsten wichtigen Impulse für den Kurs könnten die Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2025 liefern, deren Veröffentlichung für den 8. Mai 2025 angesetzt ist. Bemerkenswert erscheint, dass sich die Infineon-Aktie derzeit in einem insgesamt positiven Marktumfeld bewegt - sowohl der DAX als auch der Euro STOXX 50 verzeichneten zuletzt Zugewinne, was den relativen Schwächeanfall des Halbleiterwerts noch deutlicher hervortreten lässt. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung dürfte sein, ob Infineon die technischen Widerstände überwinden und an frühere Höchststände anknüpfen kann oder ob die aktuelle Korrektur sich weiter fortsetzt.

