Berlin - Der amtierende Bundeslandwirtschafts- und Bildungsminister Cem Özdemir (Grüne) warnt vor den Folgen des Rückzugs von Robert Habeck aus der ersten Reihe seiner Partei. "Das ist ein herber Verlust", sagte Özdemir am Donnerstag dem Nachrichtensender ntv.Habeck habe viel dazu beigetragen, dass die Grünen sich in die gesellschaftliche Mitte weiter geöffnet hätten und sich die Partei ihren eigenen Widersprüchen gestellt habe. Özdemir wirbt dafür, Habecks Kurs beizubehalten.Mit Blick auf die zu klärenden Personalfragen forderte Özdemir, Posten nicht nur nach parteiinternen Prämissen zu besetzen. "Die Partei ist gut beraten, wenn sie bei den zu besetzenden Funktionen sich nicht nur die innere Parteilogik bedenkt, sondern auch die Außenwirkung", sagte Özdemir. "Unsere Redezeit im Bundestag ist weniger. Umso wichtiger ist es, die exponierten Positionen mit Weitsicht so besetzen."