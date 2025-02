Berlin - Die Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Gitta Connemann, fordert angesichts der aktuellen Verdi-Streiks erneut schärfere Regeln beim Streikrecht."Aus Sicht der MIT braucht es klarere Regeln für Streiks bei kritischen Infrastrukturen", sagte Connemann der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe). Flughäfen und Bahnen seien für Millionen Pendler unverzichtbar. "Sie werden durch die Streikenden in Haftung genommen."Konkret fordert die CDU-Politikerin: "In Bereichen der kritischen Infrastruktur sollte vor Streiks daher immer eine Schlichtung stattfinden. In kritischer Infrastruktur sollte Streik nicht das erste, sondern das letzte Mittel sein. Auch einen Notdienst sollte es immer geben. Das ist nur fair gegenüber den Bürgern und Betrieben, die nichts mit diesem Arbeitskampf zu tun haben."