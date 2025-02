© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E

Deutsche Rüstungswerte verzeichneten auch in dieser Woche starke Kursgewinne. Wie es jetzt aus charttechnischer Perspektive um die Aktien steht.Der Run auf europäische und insbesondere deutsche Rüstungswerte nimmt auch nach der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag kein Ende. Die anhaltenden Diskussionen um eine gemeinsame EU-Armee, höhere Verteidigungsausgaben und eine anhaltende Unterstützung der Ukraine treiben die Kurse nach der sicherheitspolitischen Wende der USA an. Zusätzlich beschleunigt wurde die Rallye in den vergangenen Tagen durch die stark ausgefallenen Quartalszahlen von Hensoldt. Hier überzeugten auch der Order-Eingang sowie der Dividendenvorschlag. Für anhaltendes …