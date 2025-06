Steht der Gold-Preis vor einem Short Squeeze? Dieses Horrorszenario zeigt jedenfalls die EZB auf. Es könnte für Banken und das gesamte Finanzsystem schwerwiegende Folgen haben. Für Goldproduzenten und Explorationsunternehmen bedeutet dies weiteren Antrieb. Während Barrick Gold zwar ein Basisinvestment ist, aber auch unter hausgemachten Problemen leidet, arbeitet AJN Resources an der Comeback-Story des Jahres im Rohstoffsektor. Die Bewertung ist noch günstig und es stehen spannende News an. Im Rüstungssektor könnte die Konsolidierung schon wieder beendet sein. Der eskalierende Konflikt zwischen Israel und dem Iran dürfte die Aktien von Renk, Rheinmetall und Co. antreiben. Bei Renk sehen Analysten das Potenzial auf ein neues Allzeithoch und zuletzt konnte auch ein Auftrag außerhalb Europas gemeldet werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...